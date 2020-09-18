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Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi!

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Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi! Dolar/TL kuru 7,55 seviyesini, Euro/TL kuru ise 8,95 seviyesini aşarak, tarihi zirvesine yükseldi.
Dolar ve Euro'dan yeni rekor geldi!

Dolar/TL "Fed" sonrasında 7.50'nin üzerinde seyrediyor

Dolar, Fed'in Eylül ayı toplantısının ardından küresel paralar karşısında artıda seyrediyor. Kur, Perşembe günü sabah saatlerinde 7.54'ün üzerine çıkarak zirve gördü

DETAY EKONOMİ

ABD Doları, Fed'in Eylül ayı politika toplantısının ardından önemli piyasa paraları karşısında artıda seyrediyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Salı günü başlayan toplantısı dün sona erdi. Banka, para politikasında değişikliğe gitmezken, bazı traderların beklediği kadar genişleyici bir duruş benimsemediği anlaşıldı.

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY), TSİ 11.00'de yüzde 0.06 artıda 1,165.44 puan oldu. Euro/Dolar paritesi yüzde 0.18 düşüşle 1.1795'ten alıcı buldu.

Fed'in ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliğe dikkat çekmesinin ardından küresel piyasalardaki risk iştahının azalmasıyla günü 7.5024'ten kapatan Dolar/TL kuru, bugün akşam saatlerinde 7.5626 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

 

Dolar/TL kuru TSİ 17.00'de 7.5580 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.7 artıda 8.9290'a yükseldi.

Fed Başkanı Powell, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşana ve bu seviyenin üzerinde ılımlı seyredene kadar faizlerde değişiklik olmayacağını ifade etti.

Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.5438 - 5.6328 seviyeleri arasında. 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.3869, 50 günlük hareketli ortalaması 7.1980 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.0331 seviyelerinde bulunuyor.

(TSİ 11.00'de güncellendi)

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