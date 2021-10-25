Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı.
‘Allah daha çok versin de…’
Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Snob Magazin'de yer alan habere göre, doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.
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