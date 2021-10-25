  • BIST 1.486,790
  • Altın 560,99
  • Dolar 9.6683
  • Euro 11.2251
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAUnicredit'ten dolar/TL'de sert güncelleme

Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?

»
Berdan Mardini, İstanbul'daki lüks bir otelde sahne aldı. 'Dolar yağmuruna' tutulan Mardini, ''Kurdan haberiniz yok galiba. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı?'' dedi.
Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?

 

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı.

 

‘Allah daha çok versin de…

Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan, Kavala açıklaması yapan büyükelçilerin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi talimatını verdi23 Ekim 2021 Cumartesi 22:12
  • Türkiye'de aşı tereddüdü yaşayan gençler filyasyon mesaisini artırdı23 Ekim 2021 Cumartesi 20:32
  • Turkovac inaktif aşı mı? Turkovac yan etkileri neler?23 Ekim 2021 Cumartesi 15:31
  • HDP, "Demokrasi İttifakı" arayışına hız verdi23 Ekim 2021 Cumartesi 14:31
  • Kuraklık etkisini sürdürüyor... 2022 tarımda kriz yılı olacak, gıda fiyatları artmaya devam edecek23 Ekim 2021 Cumartesi 14:10
  • Avrupa’da ev fiyatı en çok Türkiye’de arttı23 Ekim 2021 Cumartesi 11:15
  • Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın döviz ve faiz sınavı: Allah için sizleri seviyorum23 Ekim 2021 Cumartesi 10:32
  • Türkiye'de AKM’ye girmek isteyen önce Saray’da PCR testinden geçirilecek23 Ekim 2021 Cumartesi 10:16
  • Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti…23 Ekim 2021 Cumartesi 09:43
  • Oyuncu Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan tarafından şiddet gördüğü görüntüler ortaya çıktı23 Ekim 2021 Cumartesi 09:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti