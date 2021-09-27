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Dolar yeni haftaya 8.89'dan başlayarak tarihi zirvesini gördü

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Dolar güne 8,89 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde haftaya başladı. geçtiğimiz haftayı 8,88 liradan kapatmıştı.
Dolar yeni haftaya 8.89'dan başlayarak tarihi zirvesini gördü

Dolar güne 8,89 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesinde haftaya başladı. geçtiğimiz haftayı 8,88 liradan kapatmıştı.

Euro ise haftaya 10,42 liradan başlarken, önceki hafta kapanışta 10,41 lira seviyesinden işlem görüyordu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 baz puan indirimle yüzde 19'luk politika faizini yüzde 18'e indirmesi döviz kurlarında hareketliliğe yol açmıştı.

Dolar 8,63 seviyesinde seyrederken kararla birlikte 8,80 seviyesinin üzerine çıkmıştı.

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