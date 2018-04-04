  • BIST 113.429
  • Altın 173,542
  • Dolar 4,0092
  • Euro 4,9220
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
ÖZEL HABERUBP Dikmen adayını belirledi

Dolar yeniden 4 liraya çıktı

» »
Bankalararası piyasada dolar 4, euro 4,90 seviyesinden işlem görüyor. Sterlin ise 5,64-5,65 civarında işlem görüyor
Dolar yeniden 4 liraya çıktı

Dolar/TL‘de düşüş eğilimi yerini yeniden yükselişe bıraktı.

Bankalararası piyasada dolar 4,0198 seviyesine kadar yükseldi. Dolar pazartesi günü 3,95 düzeyindeydi.

Euro/TL ise 4,90 seviyesinde işlem görüyor.

ABD ile Çin arasındaki uluslararası ticaret politikası kaynaklı gerilim ileriye yönelik belirsizlik yaratıyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin gerçekleştireceği “Suriye” konulu zirvenin izleneceğini belirtti.

Yurt dışında ise Trump’ın ve Çin’den gelebilecek açıklamalar ile Euro Bölgesi mart ayı TÜFE, şubat ayı işsizlik, ABD’de ADP mart ayı özel sektör istihdamı ve mart ayı hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini dile getiren uzmanlar, teknik açıdan 4,00 seviyesinin psikoloji direnç, 3,9750 ve 3,9550 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeni Bmw X3, Çangar Motors’da08 Ocak 2018 Pazartesi 17:25
  • Bitcoin bir günde yüzde 20 değer kaybetti22 Aralık 2017 Cuma 17:23
  • Near East Bank’dan piyasalara yeni yıl için kredi desteği20 Aralık 2017 Çarşamba 15:46
  • Türk Bankası Yenikent Şubesi hizmete girdi19 Aralık 2017 Salı 19:12
  • "Bitcoin'in 400 bin dolara kadar yolu var"18 Aralık 2017 Pazartesi 17:00
  • Bitcoin'den yeni rekor: Değeri 20 bin doları aştı17 Aralık 2017 Pazar 17:34
  • Bitcoin yatırımcılarına uyarı: Tüm paranızı kaybetmeye hazır olun15 Aralık 2017 Cuma 17:13
  • Güneş enerjisi alanında küresel işbirliği anlaşması imzalandı14 Aralık 2017 Perşembe 17:03
  • Şok Haber Döviz Çıldırdı14 Aralık 2017 Perşembe 16:02
  • Bilgi güvenliği farkındalık eğitimine özel önem verdiler06 Aralık 2017 Çarşamba 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti