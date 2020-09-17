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Dolar yeniden rekor kırdı! Tarihi bir seviyeye ulaştı!

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Dolar, rekor seviye olan 7,50'yi de aşarak, 7,52 liraya yükseldi. Yeni direnç noktası 7,64 lira.
Dolar yeniden rekor kırdı! Tarihi bir seviyeye ulaştı!

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından karışık bir seyir izliyor. Türkiye’de ise dolar yeni bir tarihi rekor seviyeye geldi.

DETAY - EKONOMİ SERVİSİ / AA

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 27 Ağustos’ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi toplantısında faizler beklentiler doğrultusunda yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı karar metninde, 2023’e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmemesi dikkati çekti.

BELİRSİZLİK VURGUSU

Karar sonrası Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti. Teknoloji hisselerindeki oynaklığın devam etmesi yatırımcıların risk algısını artırırken, dolar endeksi ise sınırlı yükselişle 93,4’e çıktı.

Analistler, Fed’in karar metni ve Powell’ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret ettiğini, bunun da küresel risk iştahını olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye’de ise döviz kurları yüksek seyrini sürdürüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 7,50 liradan, euro 8,83 liradan güne başladı. Saat 10.00 itibariyle dolar 7,52, euro ise 8,86 lira seviyesini gördü. Analistler, dolarda yeni direnç noktasının 7,64 lira olduğunu belirtiyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,50 lira, euronun satış fiyatı ise 8,88 lira olmuştu.

Altın fiyatları ise güne yatay seyirde başladı. Kuyumcularda 761 liradan alınan yeni çeyrek altın, 770 liradan satılıyor. Gram altının satış fiyatı ise 471 lira.

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