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"Dolar yeniden yükseldi; Erdoğan'ın 'Kürecik ve İncirlik'teki üsleri gerekirse kapatırız' sözleri etkili oldu"

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"Dolar yeniden yükseldi; Erdoğan'ın 'Kürecik ve İncirlik'teki üsleri gerekirse kapatırız' sözleri etkili oldu"
"Dolar yeniden yükseldi; Erdoğan'ın 'Kürecik ve İncirlik'teki üsleri gerekirse kapatırız' sözleri etkili oldu"

Bir önceki haftayı 5.81 civarında kapatan dolar 5.85 seviyelerinde ve haftaya yükselişle başladı. T24 Ekonomi yazarı Barış Soydan dolardaki yükselişin nedenlerini yorumladı. 

Soydan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı bir televizyon programında ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası bir yaptırımında Kürecik ile İncirlik'teki ABD üslerini "Gerekiyorsa kapatabiliriz" sözlerini dolardaki yükselişin nedeni olabileceğini söyledi.

Türkiye ve ABD Arasında yaşanan 'Rahip Brunson' siyasi krizinin 2018 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında dolar ve Euro'da deprem yaşanmasına neden olduğunu hatırlatan Soydan "Dolar 7 liraya kadar çıkmıştı. Bügün yükselişin ana sebebi, Erdoğan'ın 'Kürecik ve İncirlik hava üssünün kapatılabileceğini' yaptırımlara yanıt olarak söylemesi. Benim kişisel tahminim Erdoğan'ın bu açıklamadan geri adım atacağı yönünde" dedi. 

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