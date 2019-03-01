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Dolar Yine sınırları zorluyor!

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Dolar Yine sınırları zorluyor!
Dolar Yine sınırları zorluyor!

Dolar kuru çarşamba günü 5.29'lu seviyelere inmesinin ardından ABD Ticaret Temsilcisi Lighthizer'ın Çin ile devam eden ticari görüşmelere ilişkin açıklaması, ABD tahvillerindeki hareketle doların değer kazanması ve Pakistan - Hindistan geriliminin gelişen ülkeler paralarını negatif etkilemesiyle yükseldi. Dolar/TL 5.3455'ten el değiştiriyor.

Dolar kuru birkaç haftadır sıkıştığı 5.25 — 5.35 aralığındaki hareketine devam ediyor. Kur, hafta başında 5.30 altına indikten sonra haftanın son gününde 5.35 üzerini yoklamaya başladı.

ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde yüzde 2.6 büyümesinin başta faiz ve bilanço daraltma kararı olmak üzere Fed'in sabır vurgusu yaptığı ve bekleyip izleyeceğini söylediği para politikasını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

 

Analistler birkaç gündür sığlaşan piyasalarda ABD'de faizlerin bu seviyelerde duracağı hatta bir indirim yapılacağı beklentisinin fiyatlandığını belirtiyordu.

Dolar karşısında TL'nin de dahil olduğu gelişen ülke para birimlerini negatif etkileyen unsurlar arasında ABD tahvillerindeki hareketle dolar endeksinin yükselmesi, Pakistan — Hindistan gerilimi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın "Washington ve Pekin pahalı bir ticari savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapsalar bile, ABD'nin Çin mallarına yıllarca vergi koyma tehdidini sürdürmesi gerekecek." demeci etkili oldu.

1 Mart sabahı dolar kuru 5.3455 liradan el değiştiriyor. Euro 6.08 TL'de, sterlin ise 7.09'da.

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