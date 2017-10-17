Dolar yükselişe geçti

Dolar dün günü 3.6370'den kapamasının ardından bu sabah yükselişe geçerek 3.6494 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda ilk işlemlerde dolar/TL 3,6494 seviyesinde. Dolar dün günü 3.6370'ten kapatmıştı. Dünya'nın haberine göre, euro/TL 4.3007'den işlem görürken, euro/dolar 1.1780 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrol 57.80, altının ons fiyatı da 1292.81 dolardan işlem görüyor.

3.64'TE DENGELENME ARAYIŞI YAŞANDI

Dünya'nın aktardığına göre, ABD ile yaşanan vize krizi, Fed açıklamaları ve ABD verileri ile geçen hafta dalgalanan dolar/TL, Fed Başkanı Yellen'ın kademeli faiz artışlarının sürmesini beklediği yönündeki açıklaması sonrasında dolarda küresel değer kazancına paralel yeni haftaya hafif yükselişle başladı. Dolar/TL, 3.65- 3.63 bandında hareket etti.

Merkez Bankası ekim ayı Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu dolar/TL tahmininin 3.6323'ten 3.7165'e yükseldiği hatırlatan analistler, kısa vadede teknik olarak 3.64 seviyesinde dengelenen kurun 3.63 seviyesinin destek, 3.6550'nin direnç olarak öne çıktığını bildirdi. Kurun yönü açısından jeopolitik gelişmeler kritik önem taşıyor.