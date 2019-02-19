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Dolar yükselişini devam ettiriyor 19 Şubat dolar kuru

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Dün dolar endeksinin düşmesine rağmen dalgalı hareket eden dolar güne 5.30 seviyesinden başladı. Ancak uzmanlar doların kritik seviyeye yaklaştığını ve 5.37'leri görebileceğini söyledi.
Dolar yükselişini devam ettiriyor 19 Şubat dolar kuru

Haftanın ilk gününe 5.28'den başlayan dolar gün içinde yükselerek 5.31'lere çıkmıştı. Dolar dün endeksinin düşmesine ve herhangi bir olumsuz haber/veri akışı olmamasına rağmen yükseldi.

TL'nin gelişen ülkelerin para birimleri karşısında negatif ayrıştığı günde kur 5.31 TL'ye yükseldi. Ancak kapanışı 5.3036'dan yaptı. Dolar 19 Şubat sabahında ise 5.30 seviyesinde uyandı euro ise 6.00 sınırında.

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıkları (ZK) tüm vadelerde 50-100 baz puan düşürürken, bankaların TL zorunlu karşılıklarda hurda altın kullanım hakkını da yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarmıştı.  Bankacılar TCMB’nin ZK indiriminin bankacılık sistemine yaklaşık 3.3 milyar TL ve 2.3 milyar dolar karşılığı döviz ve altın serbest bırakacağını hesaplıyor.

5.37'Yİ GÖREBİLİR
Uzmanların dolardaki bu yükselişin devam edebileceği uyarısında bulundu. Doların ana direnç konumunda olduğunu belirten Meksa Yatırım uzmanları şu yorumda bulundu: "Bu seviyeye oldukça yakın olduğumuz için yukarı hareketler sınırlı kalıyor ve direnç bölgesine takılıyor.

Gün içinde 5,3230 üzerinde çıkabilirse 5,3380 ve 5,3710 a doğru yukarı tepki devam edebilir. Ancak gün içinde 5,3230 altında tutunabilirse 5,2790 5,2590 5,2270 test edilebilir."

ANA DİRENÇ GEÇİLİRSE NE KADAR OLACAK?
ZiraatFX uzmanları ise Merkez Bankası’nın TL zorunlu karşılıklarda indirime gitmesi TL üzerinde sınırlı baskı yaptığını ancak buna rağmen doların 5,30’un üzerinde kalma eğiliminde olduğunu  söyledi.  Uzmanların dolarla ilgili şu ifadeleri kullandı:  "Kurda önemli direnç 5,32/33 bölgesinde. Bu direnç bölgesinin geçilmesi durumunda 5,3750 ana direnci hedefe girebilir. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde ise 5,29 desteğinin altında TL’de bir miktar rahatlama görülebilir ve 5,26 seviyesi hedef olabilir.  İşte kurdaki son durum:

Saat 12:53'te kur

Saat 08:45'te dolar, euro ve sterlin

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