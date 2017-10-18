Dolar yükselişini sürdürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir isim atayabilme ihtimalini değerlendirmesiyle dolarda güçlü seyir devam ederken, dolar/TL bu sabah 3.66 üzerinde seyrini sürdürüyor
Dün akşam saatlerinde 3.6610/3.6620 seviyesinde olan dolar/TL, sonrasında 3.6945'e kadar yükseldikten sonra bu sabah ilk işlemlerde 3.6650/3.67 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL'de yukarı hareketin sürmesi halinde tekrar 3.70 seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor.
Dün aynı saatte 3.9808/3.9828 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9861/3.9908, 4.3007/4.3032 seviyesinde olan euro/TL ise 4.3087/4.3141 seviyesinde bulunuyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.