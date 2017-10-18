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Dolar yükselişini sürdürüyor

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Dolar yükselişini sürdürüyor
Dolardaki küresel güçlenme TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde ise kayıplara neden oluyor. Dün akşam saatlerinde 3.6945'e kadar yükselen kur, bu sabah 3.67 civarında güne başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığına para politikasında sıkılaştırma yanlısı bir isim atayabilme ihtimalini değerlendirmesiyle dolarda güçlü seyir devam ederken, dolar/TL bu sabah 3.66 üzerinde seyrini sürdürüyor

Dün akşam saatlerinde 3.6610/3.6620 seviyesinde olan dolar/TL, sonrasında 3.6945'e kadar yükseldikten sonra bu sabah ilk işlemlerde 3.6650/3.67 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL'de yukarı hareketin sürmesi halinde tekrar 3.70 seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor.

Dün aynı saatte 3.9808/3.9828 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.9861/3.9908, 4.3007/4.3032 seviyesinde olan euro/TL ise 4.3087/4.3141 seviyesinde bulunuyor.

 

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