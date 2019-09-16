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Dolar yükselişte (16 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

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Dolar - euro - sterlin kaç TL? 16 Eylül 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Petrol fiyatlarındaki ani artış içeride dolar/TL kurunu da yukarı çekti
Dolar yükselişte (16 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)

 Geride bıraktığımız hafta hızlı bir şekilde gerileyerek 5,67 seviyelerini gören dolar/TL, yeni haftanın ilk iş gününe petrol fiyatlarında yaşanan ani şokun da etkisiyle 5,73 TL seviyelerinde başadı.

Euro/TL ise 6,35 TL seviyelerinde yer alıyor.

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