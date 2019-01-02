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Dolara ne oldu birden bire yükselmeye başladı

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Piyasalar yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını beklerken güne 5.30 seviyelerinde başlayan dolar bir anda hareketlendi ve 5.37 seviyesini aştı...
Dolara ne oldu birden bire yükselmeye başladı

YENİ yıla 5.30 seviyesinde başlayan dolar ilk iş gününe de aynı seviyeden başlamıştı. Dolar/TL bugün gün içerisinde yukarıya doğru hareketlendi ve 5.37'yi aştı. Bankacılar yeni yılla birlikte tatillerin sona ermesiyle piyasada hacimlerin bugün itibarıyla kademeli olarak yeniden artmaya başlayacağını belirtiyorlar.

SAAT 14:13 İTİBARİYLE DÖVİZ KURLARI... Güne 5.30 seviyesinden başlayan dolar, öğle saatlerinde aniden yükselmeye başladı. Saat 14:13 itibariyle dolar/TL 5.3741, Euro ise 6.1444 seviyesinde işlem görüyor. 

Altın fiyatları : İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.480,00 lira oldu. Alın fiyatları 2018'in son gününe göre yükselişte. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, pazartesi günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

“YÜKSELDİĞİ GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ”... Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Bugün itibarıyla kurda anlamlı hareketlilik beklemesek de hacimlerin yeniden yıl ortalamalarına doğru, birkaç günde, yükseldiğini görmeye başlayacağız” dedi.

YARIN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANIYOR... Bu hafta piyasada yurt içinde yarın saat 10:00'da açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon rakamları, yurt dışında ise ABD’de ISM imalat endeksi, Cuma günü euro bölgesi enflasyonu ve ABD istihdam verileri izlenecek.

REUTERS ANKETİ ENFLASYON DÜŞECEK DİYOR?.. Reuters’ın anketine göre otomotiv, beyaz eşya ve mobilya vergi indirimleri ve kampanyaların yanı sıra enerji fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi’nin (TÜFE) Aralık’ta yüzde 0.23 düşüşle 20.52’ye gerilemesi bekleniyor.

GEÇEN YILA NASIL BAŞLAMIŞTI?.. Geçen yıla 3.78 civarında başlayan, ardından Ağustos ayında 7.24 seviyesini test eden dolar/TL yüksek oynaklık içeren bir yılı geride bıraktı. Yılın son iki haftasında ise genel olarak 5.30 civarında yatay bir seyir izlenirken TL 2018’de yaklaşık yüzde 28 değer kaybetmiş oldu.

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