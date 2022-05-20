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Dolarda 16 barajı da yıkıldı yıkılacak: Gözler kamu bankalarında

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Dolar/TL, 10 günlük aralıksız yükselişle benzer para birimlerinden negatif ayrışarak neredeyse 16’ya ulaşırken, kamu bankalarının müdahaleleriyle yürütülmeye çalışılan politikalar sorgulanıyor.
Dolarda 16 barajı da yıkıldı yıkılacak: Gözler kamu bankalarında

Ay başından beri TL’de dolar karşısındaki yüzde 8’e yaklaşan kaybın devamına kamunun izin verip vermeyeceği piyasalardaki ana gündem maddesi.

Fotoğraf: Pixabay

Dolar/TL bu ayın ilk günlerine kadar 14,5-15 arasında iki ay boyunca yatay bir seyir izlemişti. Daha sonra aralıksız yükselişle kur 16’ya yaklaştı.

Kur saat 11:03’te 15,97’den işlem gördü.

Piyasalarda yeni dış döviz kaynağı, kısa vadeli yüksek getirili bir bono, enflasyona endeksli tahvil gibi adımlarla dövize talebin düşürülüp düşürülemeyeceği ya da bu yöntemlerle kamuya yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı takip ediliyor.

Bu kapsamda takip edilen bir enstrümansa Hazine’nin ihraç etmeyi planladığı enflasyon korumalı tahvil. Hükümet enflasyon korumalı tahvil için hazırlıklarını tamamladığını açıklarken, yeni ürünün cazip olması durumunda TL döviz ve hatta kur korumalı mevduattan kaçışa yol açabileceği konusu bankacılık sektörü kaygılı.

Küresel piyasalardaki sert satış baskısı ve riskten kaçış da takip edilen gündem maddeleri arasında.

Türk varlıklarının taşıdığı riski gösteren CDS’ler bu hafta 724 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008’den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS dün günü 722/732 seviyesinden tamamladı.

Bankacılar mevcut kur politikasının Merkez Bankası’nın negatif rezervleriyle sürdürülebilmesi için TL’nin dolar karşısındaki 15 seviyesinin altında başlayan değer kaybını bir ‘gereklilik’ görüyor. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) dolar/TL’nin 16,5 seviyesinde işlem görmesi gerektiğini belirtiyor. 

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