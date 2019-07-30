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Dolarda 2017’den beri bir ilk

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Dolar, 2017’den beri ilk kez 200 günlük kritik ortalamayı test ederek 5.5706 seviyesine kadar indi. Avro % 0.6 düşüşle 6.21’e, sepet kur 5.89’a geriledi.
Dolarda 2017’den beri bir ilk

Dolar, dün başlayan düşüşünü bugün de sürdürüyor. Dün % 1’den fazla düşerek 5.67’den 5.60’a kadar gerileyen dolar/TL bugün de düşüşüne devam etti ve 5.5706’yı test etti.

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Bu hafta ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı kurun hareketi açısından önemli olacak. Fed’in 2008’den beri ilk kez faiz indirmesi bekleniyor. Faiz indirimi beklentileri Türk Lirası’nı destekliyor. Yine bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın çeyreklik enflasyon raporu takip edilecek. Bankanın yıl sonu için % 14.6 olan enflasyon tahminini düşürmesi bekleniyor.

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