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Dolarda düşüş devam ediyor 28 Ocak'ta dolar kaç TL oldu?

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Ocak ayı içinde Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test eden dolar geçen haftadan beri düşüşte. Dolar haftanın ilk işlem gününe 5.25 seviyelerinde uyanırken euro ise 6.01'den işlem görmeye başladı.
Dolarda düşüş devam ediyor 28 Ocak'ta dolar kaç TL oldu?

Piyasaların gözü bu hafta hem yurt içinde olacak hem de yurtdışında.  30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu Amerikan Merkez Bankası ise faiz kararını açıklayacak.

Öte yandan kur ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamış, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile yönünü aşağı çevirmişti.

Faiz kararı sonrası ise yönünü aşağı çeviren dolar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplinden taviz verilmeyeceği açıklaması ile de düşüşe geçerek aralıktan bu yana en düşük seviyesi olan 5.24 TL'yi görmüştü.

Dolar 28 Ocak Pazartesi sabahına 5.25 seviyesinden uyandı. Euro ise 6.01'den işlem görmeye başladı. İşte kurdaki son durum:

Saat 08:53'te dolar, euro ve sterlin

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