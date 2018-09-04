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Dolarda hareketlilik arttı: 6.72

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Beklentinin altında kalan enflasyon verisi ve Merkez Bankası'nın açıklamasıyla gerileyen ancak kalıcı olamayan dolar/TL bugün de yükselişte.
Dolarda hareketlilik arttı: 6.72

 Kur yeni günde hafif düşüşle 6.61 seviyelerinden, euro/TL 7.67'lerden başladı, ancak ilerleyen saatlerde dolar yeniden artışa geçerek 6.70'i aştı.

Dün enflasyon rakamı ve Merkez Bankası'nın faiz sinyali sonrası 6.73 seviyesinden 6.51'e kadar gerileyen dolar/TL kapanışa doğru 6.64 civarında işlem gördü.

Bu sabah 6.61-6.62 seviyesinde açılan kur, 6.72 seviyesine yükseldi. Euro/TL ise 7.77 seviyelerinde.

Sterlin/TL 8,61 seviyelerinde işlem görüyor.

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