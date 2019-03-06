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Dolarda "S-400" hareketi

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Dolarda "S-400" hareketi
Dolarda "S-400" hareketi

Dolar/TL, dalgalı bir seyirle 5.40’ın hemen altında güne başlarken, Merkez Bankası’nın (MB) bugün sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında vereceği mesajların piyasada yön belirleyici olması bekleniyor.

Beklentilerin altında artış gösteren enflasyonun ardından piyasalarda MB’nin faiz indirimlerini erkene çekip çekmeyeceği tartışılırken, MB’nin ‘enflasyonda ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek’ mesajı ile birlikte bu haftaki toplantısında faiz indirimine gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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