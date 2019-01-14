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Dolarda Trump hareketliliği

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili açıklamaları sonrası gece 5.50 seviyesini test eden dolar/TL, daha sonra 5.48 seviyesine indi ve burada yatay seyir izlemeye başladı.
Dolarda Trump hareketliliği

Geçen haftaya 5.34'lü seviyelerden başlayan dolar/TL, çarşamba günü gün içi işlemlerde 1 Kasım'dan bu yana en yüksek olan 5.5450'ye kadar çıkmıştı. Kur cuma günü 5.41'li seviyelere kadar geriledikten sonra öğleden sonra yönünü yukarı çevirerek 5.50 seviyesinin üzerini görmüştü.

 

Analistler kurdaki yukarı yönlü harekette Suriye ve ABD ile ilişkiler kaynaklı jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirtiyor. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti ve Suriye konusunda ABD ile tekrar karşı karşıya gelinebileceği endişeleri geçtiğimiz hafta TL'yi baskı altında bırakmıştı.

ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin tartışmalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın twitter hesabından yaptığı açıklama tansiyonu yükseltti. Trump tweet'inde "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.

Söz konusu açıklama sonrası gece saatlerinde 5.50 seviyesini test eden dolar/TL, daha sonra 5.48 seviyesine inerek, burada yatay seyir izlemeye başladı.

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