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Dolar’daki düşüş bugün'de devam ediyor

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Dolar’daki düşüş bugün'de devam ediyor
Dolar’daki düşüş bugün'de devam ediyor

Dün gün boyu 6.95 civarında dalgalanan Dolar/TL akşam saatlerinde Türkiye'nin swap hattı için görüşmeler yaptığına dair haberle düşüşünü hızlandırarak 6.96'dan 6.9002'ye kadar geriledi.

Günü de 6.9218'de tamamlayan dolar bu sabah sınırlı düşüşle 6.91'de başladı..Kur geçen hafta 7.26 ile tarihi zirveyi görmüş, BDDK'nın üç bankaya TL işlem yasağı getirmesinin ardından 7'nin altına gevşemişti.

TL bu sabah itibariyle Meksika pesosu ve Güney Afrika randından sonra en fazla değer kazanan gelişen ülke para birimi oldu.

Bugün içeride konut satışları, Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketi, ABD'de Nisan ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri izlenecek.

Info Yatırım'dan İsmail Güner Bloomberg HT'ye "Merkez Bankası'nın rezervleri üzerindeki tartışma doların geçen hafta sert yükselmesini sağlamıştı. Merkez Bankası'nın swap anlaşmasına gidebileceğine dair çıkan haber akışı kurun 6.91 seviyesine kadar geri çekilmesinde etkili oldu" ifadelerini kullandı.

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