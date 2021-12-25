  • BIST 1.891,28
  • Altın 681.95049
  • Dolar 10.9894
  • Euro 12.4348
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAÜnlü Bilim İnsanı Uyardı: Corona' da Semptomları Değişti

Dolardaki Düşüş Etiketlere Yansıyacak Mı? BİM İndirime Gitmek İçin Şartlarını Açıkladı

»
Dolardaki Düşüş Etiketlere Yansıyacak Mı? BİM İndirime Gitmek İçin Şartlarını Açıkladı
Dolardaki Düşüş Etiketlere Yansıyacak Mı? BİM İndirime Gitmek İçin Şartlarını Açıkladı

Dolardaki düşüş sonrası vatandaş gözlerini market etiketlerine çevirdi. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç konu hakkında bir değerlendirme yaptı. Dolardaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de fiyatları aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.

Son dönemde döviz kurundaki artış nedeniyle gıda fiyatları zamlanmış, vatandaşın alım gücü düşmüştü. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini açıklamasıyla, dolar 18 liradan 11 liralara geriledi. Kurdaki düşüş sonrası herkes doları bahane ederek yapılan zamların geri alınmasını bekler oldu.

 

BAKAN MUŞ TALİMAT VERDİ, MARKETLERDE DENİTİM BAŞLATILDI

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için marketlerde denetim başlatıldı. 81 ilde ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığı incelenmeye başlandı.

"FİYATLARIN AŞAĞIYA YÖN DEĞİŞTİRMESİ ZAMAN ALACAK"

Dövizdeki düşüş ve etiket fiyatlarını değerlendiren Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, süreç hakkında açıklamada bulundu. Kurdaki düşüşün memnuniyet verici olduğunu belirten Aykaç, "Bizim raf fiyatlarımızı belirleyen durum alış fiyatlarımızdır. Alış fiyatları aşağı gelirse bizler de raf fiyatlarını aşağı güncelleriz. Fiyatların aşağıya yön değiştirmesi zaman alacak gibi duruyor" dedi.

Hürriyet'e konuşan Aykaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir çok ürün grubunda arzda sıkıntı var. Buna kağıt, plastik, cam, metal ambalaj sorunu da eklenmiş durumda. Son birkaç haftadır tüketici talep artış davranışı da tedarik zincirini sekteye uğrattı. Üretim bugünlerde çok daha kıymetli hale geldi. Vatandaşın ihtiyacını kesintiye uğratmamak için biz perakendeciler çok gayret ediyoruz ilgili herkesten destek bekliyoruz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fuat Oktay'ın Covid-19 Testi Pozitif Çıktı23 Aralık 2021 Perşembe 17:20
  • Kılıçdaroğlu, dolar satışını Meclis’e taşıyor: Birileri vurgun yaptı23 Aralık 2021 Perşembe 15:55
  • ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 7 Ocak'ta Ankara'ya geliyor23 Aralık 2021 Perşembe 13:22
  • Ertuğrul Özkök: Ahmet Kaya'nın mezarına gittim, daha ne yapayım?23 Aralık 2021 Perşembe 12:01
  • ABD Dışişleri Bakanlığı: Sahte pasaport satan ABD vatandaşı diplomat değil23 Aralık 2021 Perşembe 11:42
  • Türkiye basını: KKTC'de asgari ücret Türkiye'dekinden bin 837 TL fazla23 Aralık 2021 Perşembe 11:26
  • Financial Times’tan analiz: Türkler Erdoğan’ın planına temkinli yaklaşıyor23 Aralık 2021 Perşembe 10:55
  • Yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı22 Aralık 2021 Çarşamba 19:32
  • İthalatçı ve ihracatçılara vadeli döviz satışı22 Aralık 2021 Çarşamba 18:21
  • Dövize Endeksli Mevduat: Faiz artırımından farkı ne?22 Aralık 2021 Çarşamba 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti