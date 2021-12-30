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Dolardaki Düşüşün Ardından Türkiye' de Yapılan Ilk Seçim Anketi! Barajı Yalnızca Üç Parti Geçti

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Dolardaki Düşüşün Ardından Türkiye' de Yapılan Ilk Seçim Anketi! Barajı Yalnızca Üç Parti Geçti
Dolardaki Düşüşün Ardından Türkiye' de Yapılan Ilk Seçim Anketi! Barajı Yalnızca Üç Parti Geçti

2018 seçim sonuçlarını en doğru tahin eden anket şirketi ORC'nin 24 - 27 Aralık tarihleri arasında 41 ilde yaptığı seçim anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.8, CHP'nin oy oranı yüzde 25.1, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.5 olarak belirlendi. Ankette MHP ve HDP'nin yüzde 10'luk seçim barajının altında kalması dikkat çekti.

Erken seçim tartışmaları devam ederken 2018 seçim sonuçlarını en doğru tahin eden anket şirketi ORC 24 - 27 Aralık tarihleri arasında 41 ilde yaptığı seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

FARK 5 PUANA KADAR İNDİ

Doları bir gecede alaşağı eden kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı sistemine geçildikten sonra yapılan araştırmada AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.8, CHP'nin oy oranı yüzde 25.1, İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15.5 olarak belirlendi.

 

MHP VE HDP BARAJ ALTI KALDI

Aynı araştırmada MHP yüzde 8.6, HDP ise yüzde 8.3'lük kesimin desteğini alarak yüzde 10'luk seçim barajının altında kaldı. ORC'nin anketinde yüzde 3.2'lik kesim tercihini Ahmet Davutoğlu önderliğindeki Gelecek Partisi'nden yana kullanacağını ifade ederken, Ali Babacan'ın DEVA'sını tercih edenlerin oranı yüzde 3'te kaldı.

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