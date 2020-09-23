Dolardan tarihi rekor!

Dolar/TL kuru TSİ 17.00 civarında 7,70 seviyesini ilk defa aştı ve 7,7018 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Türk lirası bugün de ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam etti.

Dolar/TL kuru TSİ 17.00 civarında 7,70 seviyesini ilk defa aştı ve 7,7018 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro ise gün içinde 9 seviyesini bir kere daha aştıktan sonra 17.00 itibarıyla 8.99 seviyesinden işlem görüyor.

20 Eylül 2019'da 5,74 seviyesinde olan dolar/TL, bir yıl içerisinde neredeyse yüzde 34 değer kazanarak üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor.