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Dolardan tarihi rekor!

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Dolar/TL kuru TSİ 17.00 civarında 7,70 seviyesini ilk defa aştı ve 7,7018 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.
Dolardan tarihi rekor!

Türk lirası bugün de ABD doları karşısında değer kaybetmeye devam etti.

Dolar/TL kuru TSİ 17.00 civarında 7,70 seviyesini ilk defa aştı ve 7,7018 ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

Euro ise gün içinde 9 seviyesini bir kere daha aştıktan sonra 17.00 itibarıyla 8.99 seviyesinden işlem görüyor.

20 Eylül 2019'da 5,74 seviyesinde olan dolar/TL, bir yıl içerisinde neredeyse yüzde 34 değer kazanarak üst üste rekorlar kırmaya devam ediyor.

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