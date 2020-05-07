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Dolardan tarihi zirve rekoru; Dolar/TL 7.24'ü aştı!

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Dolardan tarihi zirve rekoru; Dolar/TL 7.24'ü aştı!
Dolardan tarihi zirve rekoru; Dolar/TL 7.24'ü aştı!

Güne 7.20 seviyesinde başlayan dolar/TL kuru, ilerleyen saatlerde 7.24'ü aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Küresel piyasalar, ABD vadelileri ve Asya borsaları eşliğinde güne iyimser bir başlangıç yapıyor. Yurt içi piyasalarda ise tüm gözler dolar/TL'de yaşanan yükselişte.

Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7.20 liraya kadar tırmandı. Bu sabahın ilk saatlerinde 7.21 seviyesinin üzerinde işlem gören kur, ilerleyen saatlerde 7.2429'a tırmandı.

Dolar/TL'de tüm zamanların en yüksek seviyesi 13 Ağustos 2018'de 7.24 ile görülmüştü.

Güne 7.80 seviyesinde başlayan Euro/TL kuru ise 7.8262'ye yükseldi.

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