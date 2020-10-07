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Dolar'dan yeni rekor!

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Dolar/TL 7,87 seviyesini aşarak rekor kırdı
Dolar'dan yeni rekor!

Türk Lirası güne ABD Doları karşısında hızlı değer kaybıyla başladı ve kur 7,87 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Reuters haber ajansı, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların devam etmesinin yanı sıra Ankara’nın gelecek hafta Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki haberlerin de TL üzerindeki baskıyı artırdığını aktarıyor.

ABD, S-400’lerin aktif hale getirilmesi halinde Ankara’ya yönelik yaptırımların uygulanabileceğini ifade etmişti.

ABD’de Başkan Donald Trump’ın koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukları hafifletmek adına üzerinde çalışılan teşvik paketi görüşmelerini de 3 Kasım’daki seçimlerden sonrasına ertelemiş olması, Dolar’ın dünya genelinde değerlenmesine yol açmış durumda.

Saat 12:43 itibarı ile serbest piyasada döviz kurları şöyle;

doviz-015.jpg

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