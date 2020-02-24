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Dolar'ın ateşi düşmüyor .. Dolar 6,15

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Dolar'ın ateşi düşmüyor .. Dolar 6,15
Dolar'ın ateşi düşmüyor .. Dolar 6,15

Dolar'ın ateşi düşmüyor .. Dolar 6,15

İşte döviz kurları

doviz_kurlari.jpg

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