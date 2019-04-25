Doların ateşi neden yükseldi? İşte sebeplerden 5'i...

T24 Ekonomi yazarı Barış Soydan doların ateşinin yükselmesinin nedenlerini ‘5 Dakika Ekonomi’ de anlattı.
Soydan, dolardaki artışın nedenlerini şöyle sıraladı
1- İstanbul seçimlerinin yenilenip yenilenmeyeceğine ilişkin belirsizlik
2- İstanbul seçimlerin yenilenmesi durumunda mali disiplinin gevşetileceğine yönelik kaygı
3- Petrol fiyatlarındaki artış, ABD’nin İran’a yaptırımlar konusunda Türkiye’ye tanıdığı muafiyeti kaldıracağını açıklaması
4- Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin kaynağındaki belirsizlik
5- S-400 krizinin ABD-Türkiye ilişkilerinde gerileme neden olması
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