Doların ateşi sönmüyor!

Dolar kuru bugün ne kadar? (26 Mart 2019 dolar - euro fiyatları)

Geçtiğimiz hafta cuma günü 5,84'e çıkarak sert bir yükseliş yaşayan dolar/TL yeni haftada düşüşte.

Bankalararası piyasalarda dolar/TL 5,50'nin altına kadar geriledi. Kur en düşük 5,4650'yi gördü. Kur şu dakikalarda 5,53 seviyesinde seyrediyor.

Merkez Bankası'nın adımları sonrası kurdaki yukarı yönlü hareket frenlendi. Ancak hareketliliğin devam edip etmediği izlenecek.

Euro/TL 6,24 seviyesinde işlem görüyor.

Brexit gelişmeleri ve ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da yatırımcıların kararları üzerinde etkili olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,61 ve 5,75 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.