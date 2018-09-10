Doların turşusunu kurdular

ki kavanoz dolar turşusu kuran şirket yetkilileri, kavanozlardan birini, Gedelek Turşu Festivali´nde stantları gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu´na hediye etti.
ABD yaptırımlarını ve döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe tepki gösteren turşu üreticisi firma, doların turşusunu kurdu.
Gedelek Mahallesi'nde faaliyet gösteren firma, dolar turşusu kavanozlarını festival alanındaki standına yerleştirdi.
Dolar turşuları, firma yetkilileri tarafından stantları gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a hediye edildi.
Şirket yetkilileri, dolardaki yüksek kur artışına rağmen, olası zamları fiyatlara yansıtmayacaklarını söyledi.
Hisarcıklıoğlu da dolar turşusunu alarak firma yetkililerine teşekkür etti.
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