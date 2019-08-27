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Dolar/TL 10 haftadır ilk kez gün içi işlemlerde 5.85’i aştı

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ABD-Çin ticaret savaşının yanı sıra Merkez Bankası’nın (MB) ‘zorunlu karşılık’ düzenlemelerinin baskısının gözlendiği dolar/TL 5.85 seviyesini aştı.
Dolar/TL 10 haftadır ilk kez gün içi işlemlerde 5.85’i aştı

Britanya’daki tatil nedeniyle dün nispeten sakin bir seyir izlenmesinin ardından Londra’nın bugün açılmasıyla güne 5.82 civarından başlayan dolar/TL, 18 Haziran’dan bu yana ilk kez gün içinde 5.8585’e kadar yükseldi. Dolar/TL saat 10:30’da 5.8305/5.8337 seviyesinde.

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Küresel ticaret savaşı endişeleriyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde de satış eğilimi olduğunu söyleyen bir bankacının yorumu şöyle oldu: “Londra piyasasının açılışıyla kurda da hareket oluyor. Geçen haftaya kadar liraya bakış açısı iyiydi ancak son zorunlu karşılık kararı liraya yönelik algıyı bozmuş görünüyor, diğer gelişen piyasalar para birimlerine göre de liranın performansı kötü. Dün illikit (likiditesi düşük) piyasadaki sert yükseliş de olumsuz bir hava yarattı. Son iki hafta hem içeride hem dışarıda yaşanan gelişmelerin ardından lira daha rahat satılabilir hale geldi.”

Aynı bankacı kurun 5.85’in üzerinde kalıcı olmasının kayıpların sürmesi konusunda bir sinyal niteliğinde olacağını söyleyerek, bu seviyenin üzerinde 5.96-5.98 seviyelerine işaret etti.

Dün gün içinde yatay bir seyir izleyen ve 5.8250 seviyesinden kapanan dolar/TL bu sabah saat 09:01’da 5.8160/5.8230 seviyesinden işlem görüyordu.

 

 

TCMB’nin 425 baz puanlık sert faiz indiriminin ardından geçen hafta zorunlu karşılıklara yönelik yaptığı düzenlemeler para politikası bileşiminde gevşeme endişelerine neden oldu.

Bu çerçevede ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faiz nedeniyle liranın son dönemde artan cazibesi küresel resesyon endişeleri, Hong Kong’daki gelişmeler ve Arjantin baskısının yanı sıra Suriye kaynaklı jeopolitik endişelerin gölgesinde kaldı.

Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin lirayı daha kırılgan kıldığına dikkat çekiyor.

ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük tarifelerini artırmaları sonrası yuanın spot piyasada 11 yılın tarihi dip seviyesini test etmesi sonrası pazartesi gecesi illikit piyasada lirada stop loss (zarar-kes) emirlerinin çalışmasıyla geçen haftayı 5.75 civarında kapatan dolar/TL 6.47’ye kadar yükselmişti. Bu yükseliş birkaç dakikada yaşanmış ardından kur 6 seviyesinin üzerinde kalıcı olmamıştı.

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