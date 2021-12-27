Dolar/TL 11,70’ten, Sterlin/TL 15.70’ten İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 11,70 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 5 artışla 11,70 seviyesinde işlem görüyor.
KKTC’de serbest piyasada aynı dakikalarda Euro/TL 13,25’ten, sterlin/TL yüzde 15,70’ten satılıyor.
Euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1320'den alıcı buluyor.
Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtiyor.
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