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Dolar/TL 11,70’ten, Sterlin/TL 15.70’ten İşlem Görüyor

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Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 11,70 seviyelerinde işlem görüyor.
Dolar/TL 11,70’ten, Sterlin/TL 15.70’ten İşlem Görüyor

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 11,70 seviyelerinde işlem görüyor.

Dolar/TL, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yaklaşık yüzde 5 artışla 11,70 seviyesinde işlem görüyor.

KKTC’de serbest piyasada aynı dakikalarda Euro/TL 13,25’ten, sterlin/TL yüzde  15,70’ten satılıyor.

Euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,1320'den alıcı buluyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" uygulaması sonrasında sert düşen döviz kurlarındaki dengelenme sürecinin devam ettiğini belirtiyor.

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