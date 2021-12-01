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Dolar/TL 13,50, Sterlin/TL 18 Seviyelerinden İşlem Görüyor

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Sabah 09.00 itibarıyla dolar serbest piyasada 13,55’ten, Euro 15,40’tan, Sterlin 18,05’ten satılıyor.
Dolar/TL 13,50, Sterlin/TL 18 Seviyelerinden İşlem Görüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dün akşam katıldığı canlı yayında düşük faiz politikasının süreceği yönündeki ifadeleri ve "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" açıklaması yapmasının ardından yeni bir rekor kırarak 13,96 seviyesini gören dolar/TL KKTC serbest piyasasında sabah saatlerinde 13,50 seviyelerinden işlem görüyor.

Sabah 09.00 itibarıyla dolar serbest piyasada 13,55’ten, Euro 15,40’tan, Sterlin 18,05’ten satılıyor.

TRT ortak yayınında konuşan Erdoğan dün akşam, Eylül ayından bu yana düşürülen politika faiziyle ilgili sorulara yanıt verdi.

"Yeni bir ekonomi modeli" ifadesini kullanarak, "yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz." diyen Erdoğan, hedefini de "düşük faizle halkımızı, esnafımızı rahata çıkarmak ve daha çok yatırımı sağlayabilmek" olarak tanımladı.

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