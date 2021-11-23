Dolar/TL 13'ü de aştı, Sterlin 17 TL!

Dolar/TL günlük yüzde 18 yükselişle 13 seviyesini aşarak rekor tazeledi. Euro/TL de 15 seviyesine çıktı. Türk lirası gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu.

Dolar/TL , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi sonrasında 13'ü aşarak rekor tazeledi. Euro/TL ise 15 seviyesine çıktı.

Türk lirası salı günü yüzde 18 değer kaybıyla gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi olurken ikinci sırada Meksika pezosu yer aldı. Türk lirasındaki değer kaybı Eylül ayından bu yana yüzde 62'nin üzerinde oldu.

Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi (CSD) 483 baz puandan işlem görürken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 21,69 seviyesinde.

Doların en fazla işlem gördüğü para birimlerine karşı performansını ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Biden’ın Powell kararı sonrasında 1.185’e ulaşarak Eylül 2020’den bu yana en yüksek seviyede bulunuyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1,62 seviyesine kadar tırmandı.

Erdoğan: Bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, “Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız.” Dedi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye geçtiğimiz 19 yılda demokraside ve kalkınmada çok büyük bir değişim yaşamıştır. Bu değişimin etkilerini insanlarımızın günlük haklarından, ülkemizin uluslararası konumuna kadar her yerde görmek mümkündür. Atılan her adımın gerisinde verilen büyük mücadele ve yapılan fedakârlıklar vardır. Çok partili siyasi hayatına geçtikten sonra tek parti faşizminden beklenen, vesayeti güçlendirmek isteyenler hep olmuştur.

Kimi zaman ekonomi, siyasi kriz kimi zaman darbelerle milletimizin üstüne ağır yük bindiren bu sistemin ekonomik boyutları vardır. Yıllarca borçlanmak zorunda olan bir ülke olduk. Parlamenter sistemde hiçbir hükümetin bu şantaja karşı durabilecek gücü olamadığı için ülkemiz siyasi istikrarsızlık batağına mahkum edilmiştir. Bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde bu mücadeleyi verebilecek azme ve imkana kavuştuk."

Biden, Fed başkanlığı için Powell'ı aday gösterdi

ABD Başkanı Biden, Fed başkanlığı için Jerome Powell’ı, Fed Başkan Yardımcılığına ise Lael Brainard’ı aday gösterdiğini açıkladı.

Kovid-19 salgınının ABD'de Büyük Buhran'dan bu yana en kötü ekonomik krizi yarattığını belirten Biden, salgının neden olduğu yıkımdan tamamen kurtulmak için daha gidilecek çok yol olduğunu söyledi.

Biden, tüm ilerlemelere rağmen hala ciddi zorluklarla karşı karşıya olduklarını, fiyat artışlarının sadece ABD'nin değil tüm dünyanın problemi olduğunu, tedarik zinciri kısıtlarının fiyat artışlarına neden olduğunu anlattı.

Hiçbir kurumun söz konusu zorlukların üstesinden gelmede Fed'den daha önemli bir rol üstlenemeyeceğine dikkati çeken Biden, maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini dengelemenin Fed'in işi olduğunu kaydetti.