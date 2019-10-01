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Dolar/TL 5.70'i aştı

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BIST 100 Endeksinde günlük düşüş yüzde 1'i aştı
Dolar/TL 5.70'i aştı

5.65 civarında güne başlayan dolar/TL, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye konusundaki “Kaybedecek tek bir günümüz dahi yok, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmadı” açıklamasına paralel olarak 5.70'in üzerine çıktı. Dolar/TL 5.70 seviyesinin ardından da yükselişine devam ederek 5.7223 seviyesine tırmandı.  Son günlerde ABD ile ikili ilişkilere yönelik iyimser beklentiler ve Merkez Bankası'nın gelecek faiz indirimlerinin sınırlı olacağı beklentisi Türk varlıklarında iyimserliğe neden olmuştu.

Lira bugün yüzde 1'e yakın değer kaybıyla rand'dan sonra en çok düşen para birimi oldu. Türk Lirası'nı Rus rublesi takip etti. Dün 6.14 - 6.21 bandında dalgalanan Euro bugün 6.25, sepet kur 5.99'da seyrediyor. Dolar endeksi bugün yükselirken G-10 paralarının tamamı dolar karşısında düştü.

BIST 100 Endeksinde günlük düşüş yüzde 1'i aştı

BIST 100  Endeksi dün günü yüzde 0.11 düşüşle 105 bin 33 puanda tamamlamış, bankacılık endeksi de yüzde 1'den fazla gerilemişti. BIST 100 Endeksi bugün de yüzde 1'in üzerinde satıcılı seyrediyor.

Şeker Yatırım yolladığı notta "Dolar/TL kurunda 5.72 aşağısında Türk Lirası lehine işlemlerin devamı beklenebilir. Bu durumda 5.6310’dan sonra 5.57 destek noktası hedeflenebilir. Kurun olası yukarı yönlü fiyatlamalarında ise 5.72’den sonra 5.7860 direnci takip edilebilir." değerlendirmesini yaptı.

Haftanın devamında Eylül ayı enflasyon verisi takip edilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı Yeni Ekonomi programında, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 15.9'dan yüzde 12'ye revize edilmişti. Yeni Ekonomi Programında büyüme hedefleri, 2019 yılı için yüzde 0,5, sonraki 3 yıl için yüzde 5'er olarak belirlendi, işsizlik oranı hedefleri bu yıl için yüzde 12,9, 2020 için yüzde 11,8, 2021 için yüzde 10,6, 2022 için yüzde 9,8 oldu.

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