  • BIST 90.346
  • Altın 247,633
  • Dolar 5,8643
  • Euro 6,5566
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Dolar/TL 5.80 seviyesinin altında

» »
Piyasalar bayram tatili nedeniyle Türkiye'de kapalı
Dolar/TL 5.80 seviyesinin altında

Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın ikinci gününde 5.80 seviyesinin altında işlem görüyor. 

Piyasalar önceki gün gelen enflasyon verisini yorumlarken TÜFE yıllık olarak yüzde 18.71'e çıkarak son 15 yılın en pahalı mayıs ayını geride bıraktı.

Sözcü'de yer alan habere göre, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0.5 gerileyerek Mart'tan bu yana en düşük seviyelere gerilerken, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.1 düşüşle dört ayın dip seviyesini gördü.

ABD ile Çin ve Meksika arasında devam eden ticaret gerilimi ve bu gerilimin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı beklentisi yatırımcının risk iştahını zayıflattı. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi.

Petrol, Cuma günü %3'ü aşan kayıplarını küresel ekonomik büyümenin ticaret savaşları nedeniyle ivme kaybedeceği endişesiyle dün de sürdürdü. Brent ham petrolünün en yakın vadeli fiyatı Cuma günü kapanışa kıyasla %1.4 kayıpla 61.12 dolara indi.

Küresel riskten kaçışın kuvvetli olduğu bir dönemde TL'de değer kazancı yaşanması bankacılara göre TL'deki nominal değer kazancı ötesinde kuvvetli bir trend oluğunun en önemli göstergesi.

Tahvil-bono piyasasında ise önümüzdeki hafta yapılacak ihaleler takip edilecek. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta 100 baz puan düşüşün ardından Cuma günü son işlemde %24.97 seviyesindeydi.

İşlem hacminin son dönemde yeni ihraçlar gelmemesi nedeniyle oldukça azaldığı gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem %18.85 oldu. Mayıs ortasında işlem bazında %20.81 test edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak'ın açıkladığı yeni paket ekonomiye ivme katar mı?24 Mayıs 2019 Cuma 12:02
  • Bugün döviz kurları ne kadar? 22 Mayıs 201922 Mayıs 2019 Çarşamba 09:28
  • BDDK'nın yeni uygulaması: 100 bin dolar üzeri döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeli gerçekleşecek21 Mayıs 2019 Salı 10:59
  • Dolar/TL güne nasıl başladı?21 Mayıs 2019 Salı 09:19
  • Dövizde dalgalanma devam ediyor20 Mayıs 2019 Pazartesi 10:08
  • BDDK: Döviz üzerinden saldırıya uğruyoruz18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:27
  • Dövizde son durum ne? Bugün döviz kurları nasıl?17 Mayıs 2019 Cuma 09:20
  • TC Merkez Bankası beklenti anketinde yıl sonu dolar tahmini 6,43 liraya çıktı16 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
  • "TÜSİAD toplantısında kur için 11 TL tahmini yapıldı" iddiası16 Mayıs 2019 Perşembe 10:35
  • Dolar/TL güne artışla başladı16 Mayıs 2019 Perşembe 09:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti