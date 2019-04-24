Dolar/TL 5,87'yi aşarak 2019'un en yüksek seviyesini gördü

Türk Lirası güne ABD Doları karşısında yüzde 1’e yakın değer kaybıyla başladı. Sabah saatlerinde 5,8758’e kadar yükselen Dolar/TL kuru 5,86 seviyesinin hemen üzerinde hareket ediyor.
Ekonomistler ve piyasa uzmanları, TL’de yaşanan değer kaybı için üç temel gerekçe gösteriyor:
ABD Doları TL'nin yanı sıra diğer gelişen ülke para birimleri karşısında da güçleniyor.
Reuters haber ajansı, ABD'de açıklanan yeni konut satışları verisinin Mart ayında 1,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmasının Dolar'a alım getirdiğini aktarıyor.
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