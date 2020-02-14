Dolar/TL 6,06'yı aştı, son 10 ayın zirvesine çıktı

Türk lirası bugün de değer kaybına devam etti. ABD doları, 6,06 TL seviyesini aştı. Bu, Mayıs 2019'dan bu yana görülen en yüksek dolar/TL kuru oldu.
Gün içindeki değer kaybı yüzde 0,4'e yaklaştı.
Bugün dolar karşısında değer kaybeden Euro da TL karşısında yüzde 0,2 değer kazandı ve 6,56 seviyesine çıktı.
Merkez Bankası'nın bugün yayımlanan beklenti anketinde de yıl sonu dolar beklentisi 6.41'den 6.45'e yükseldi. Yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 10,01'den yüzde 10,06'ya çıktı.
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