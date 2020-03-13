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Dolar/TL 6,30'u aştı

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Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken dolar/TL kuru güne 6.31 seviyesinden başladı.
Dolar/TL 6,30'u aştı

Dünya borsalarında koronavirüs satışları devam ederken dolar/TL kuru güne 6.31 seviyesinden başladı.

Dün en düşük 6.2072, en yüksek 6.3205 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.7 artışla 6.3168'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından yatay bir seyirle 6.3190'dan alıcı buluyor. Euro/TL yüzde 0.1 artışla 7.0790'dan, sterlin/TL yatay bir seyirle 7.9370'ten satılıyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.2 artışla 1.1205, dolar endeksi yüzde 0.2 azalışla 97.4 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle dün tarihi düşüşlerden birini yaşadığını, merkez bankalarının ise ekonomik aktiviteyi desteklemek için birbiri ardına adımlar attığını ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi ve Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6.33'ün direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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