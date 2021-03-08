Dolar/TL 7.70’i gördü

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden yüzde 1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte TL en çok baskı altında kalan gelişmekte olan para birimlerinden biri olarak, dolar karşısında 7.70’i gördü.

ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisinin yeniden yüzde 1.6 seviyesine yaklaşmasıyla birlikte TL en çok baskı altında kalan gelişmekte olan para birimlerinden biri olarak, dolar karşısında 7.70’i gördü.

Küresel satış baskısı, gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında yüzde 1.3-1.8 arası kayıpla en çok TL, peso ve randı etkiledi.

Küresel satış baskısındaki kuvvetlenme, yüksek enflasyon nedeniyle Merkez Bankası’ndan faiz artışı beklentilerinin artmaya başladığı bir dönemde geldi.

Kur geçen hafta 25 Aralık’tan bu yana en yüksek seviye olan 7.59’e yükseldikten cuma günü 7.5’in altına inse de bu sabah güne 7.5’in hemen üzerinde başlamıştı.

Dolar/TL 7.66 seviyesinde işlem gördükten sonra saat 15:10 itibariyle 7.69 seviyesinde.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçen haftaki konuşmasında tahvil faizlerindeki yükselişe müdahale edeceğine dair bir sinyal vermemesi ile birlikte aralarında Türkiye’nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimlerindeki baskı bir kademe daha arttı.

Dolar kuvvetlendi

Dolar endeksi altı büyük para biriminin sepet kurunda 92 seviyesini aşmış durumda. Bu seviyeler en son Kasım 2020’de test edilmişti.

Dolar, ABD Senatosu’nun devasa mali canlandırma paketini geçirmesi sonrası ABD Hazine tahvillerinde yeni bir satış dalgasına paralel olarak üç aylık zirvesinin yakınında işlem gördü.

Bu hafta iç piyasada işsizlik, cari açık ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Ekonomi reform paketi de haftanın önemli iç gündem maddelerinden biri. Dış piyasalarda ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) perşembe günkü toplantısı izlenecek. Cuma günü ise MB’nin beklenti anketi önümüzdeki haftaki faiz kararı öncesi önemli bir diğer gündem maddesi olarak izlenecek.