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Dolar/TL 7,72'ye yaklaşarak rekor kırdı, Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

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Dolar/TL 7,72'ye yaklaşarak rekor kırdı, Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor
Dolar/TL 7,72'ye yaklaşarak rekor kırdı, Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor

Türk Lirası'ndaki değer kaybı bu sabahki işlemlerde de devam ediyor. Dolar/TL 7,72'ye kadar yükseldikten sonra 7,70'in altına geriledi.

Piyasada bugün Merkez Bankası'nın TSİ 14.00'te açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin önemli bölümü, yüzde 8,25 seviyesinde bulunan politika faizinde değişiklik beklemiyor.

Ankete katılan 17 ekonomistin üçü, 100 ila 150 baz puan arasında faiz artırımı beklediklerini ifade etti.

Enflasyonun çift hanelerde kalmasına rağmen politika faizinin düşük tutulması, koronavirüs nedeniyle yeni tedbirlerin gündeme gelmesi ve bu tedbirlerin ekonomiye olası etkileriyle Avrupa Birliği ile yaşanan Doğu Akdeniz tartışmaları yatırımcıların Türk Lirası cinsi varlıklara olan ilgisini azaltmış durumda.

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