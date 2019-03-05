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'Dolar/TL 8.90’ı görecek' iddiası

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Toronto merkezli yatırım bankası TD Securities, üçüncü çeyrekte liranın dolar karşısında yüzde 40 kayıp yaşayarak 8,90’ı göreceğini iddia etti.
'Dolar/TL 8.90’ı görecek' iddiası

TD Securities adlı yatırım bankası, üçüncü çeyrekte liranın dolar karşısında büyük değer kaybedeceğini, 8,90'ı göreceğini ileri sürdü.

Bloomberg International'da yer alan habere göre, TD Securities cuma günü yayınladığı bir raporda genel piyasa beklentilerinin aksine liranın yeni bir kriz yaşayacağını öngördü.

Bankanın gelişmekte olan pazarlar strateji direktörü Cristian Maggio, daha önce ilk çeyrekte lirada böyle bir kayıp olacağını öngörmüş, fakat ‘koşullar kendisini bunun ikinci çeyrekten önce olmayacağına' karar vermiş.

Diken'in aktardığı habere göre, Merkez Bankası’nın Haziran ve Temmuz’da faizleri 400 baz puan artırmak zorunda kalacağını öngören Maggio şu değerlendirmeyi yaptı: “Türk lirasında tipik şablon bir krizden diğerine geçmesi, arada da nispeten sakin bir dönem yaşanmasıdır. Biz şu anda bu sakin dönemlerden birinde olduğumuzu düşünüyoruz.”

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