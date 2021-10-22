Dolar/TL 9,50'nin üzerinde

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den 16’ya indirmesi sonrasında hızlı bir yükseliş kaydederek ilk işlemlerde 9,40’ın üzerini gördükten sonra cuma günü 9,52 civarında işlem görüyor.

Türk lirası, dolar karşısında yüzde 3’ten fazla düşüşle son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 1,63 düşüşle Güney Afrika randı geldi.

Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), faiz indirim kararı sonrası 15 baz puan yükselişle 455 baz puana çıkarken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,29 seviyesinde bulunuyor.

Doların en fazla işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düşüşle 1.155 civarında seyrediyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1,68 seviyesine kadar tırmandı.

TCMB politika faizini 200 baz puan indirdi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 16 seviyesine çekti. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 17 kurumla gerçekleştirdiği ankette genel beklenti, politika faizinin yüzde 17,50 seviyesine indirilmesi yönünde oluşmuştu.

17 kurum arasında 3 kurum politika faizinin 1 puan düşürüleceğini tahmin ederken, 4 kurum ise faizin sabit tutulacağını öngörmüştü. Yabancı kurumlar da TCMB'nin bu toplantıda faizi indirmesini bekliyordu.

Yabancıların TCMB yorumu: Eylül'den daha büyük bir şok

ITC Capital Kıdemli Kur Analisti Piotr Matys, yaptığı değerlendirmede 200 baz puanlık faiz indirim kararının, piyasadaki 50 baz puanlık beklenti dolayısıyla, birçok piyasa katılımcısına göre Eylül ayındaki faiz indirim kararından muhtemelen daha büyük bir şok olduğunu söyledi.

Eylül ayında TCMB 1,5 yılın ardından ilk faiz indirim kararını vermişti.

Matys, TCMB'nin faiz indirimlerini, yılın geri kalanında faiz indirimi olmayacağı yönündeki yönlendirmesiyle dengelemeye çalıştığını ifade etti.

Bununla birlikte Türk lirasına olan yatırımcı güveninin negatif kalmaya devam edeceğini belirten Matys, Türk lirasındaki değer kaybı ile küresel emtia fiyatlarındaki artış dolayısıyla yüzde 20'ye yakın manşet enflasyonun gerilemesinin olası olmadığına dikkat çekti.

Önden yüklemeli indirim

MUFG Bank Gelişen Piyasalar Araştırma Müdürü Ehsan Khoman ise değerlendirmesinde indirimin önden yüklemeli niteliğine dikkat çekti.

Khoman Ekim toplantısından 100 baz puan indirim beklediklerini, beklentinin üzerinde gelen 200 baz puanlık indirimin, çekirdek enflasyondaki yükselişe ve Türk lirasındaki değer kaybına rağmen her ne pahasına olursa olsun kredi destekli büyüme stratejisi doğrultusunda atılmış önden yüklemeli gevşeme sinyali verdiğini söyledi.

Khoman, TCMB için enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştırmanın bir politika önceliği olarak görülmediğini belirtti. İlave sıkılaşma beklediklerini söyleyen Khoman 100 baz puanlık bir indirimle Aralık itibariyle faizin yüzde 15'e indirileceğini öngördüklerini ifade etti.

"Sınırlı alan kaldı" vurgusu not edildi

Medley Advisors Gelişen Piyasalar Direktörü Nick Stadtmiller ise TCMB'nin verdiği sınırlı alan mesajına dikkat çekti.

Stadtmiller, indirimin beklentilerinin üzerinde olduğunu fakat TCMB'nin olası indirimler için sınırlı alan kaldığı vurgusu yaptığını söyledi.

Yılın geri kalan bölümü için 100 baz puan daha indirim beklediğini belirten Stadtmiller fakat bugünkü hamleden sonra bundan daha fazla faiz indirim riskinin yükseldiğini ifade etti.

Stadtmiller, bu yıl doların 10 liraya yükselmesini tahmin ettiğini belirtti.