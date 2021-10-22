Dolar/TL 9,60'ın üzerini gördü

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 18’den 16’ya indirmesi sonrasında cuma günü 9,6061 seviyesine tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Türk lirası, dolar karşısında yüzde 3’ten fazla düşüşle son iki günde en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi olurken ikinci sırada yüzde 1,63 düşüşle Güney Afrika randı geldi.
Türkiye’nin kredi temerrüt risk primi (CDS), faiz indirim kararı sonrası 16 baz puan yükselişle 458 baz puana çıkarken 10 yıllık tahvil faizi yüzde 20,51 seviyesinde bulunuyor.
Doların en fazla işlem gördüğü para birimlerine karşı değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düşüşle 1.155 civarında seyrediyor. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi ise yüzde 1,68 seviyesine kadar tırmandı.
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