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Dolar/TL dalgalı seyrini koruyor

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yurt içinde piyasaların tatil odluğu günde dolar/TL dalgalı seyrini koruyor.
Dolar/TL dalgalı seyrini koruyor

Geçtiğimiz hafta 5.75 TL bandında hareket eden ve Rusya'dan alınan S-400 teslimatının başladığının açıklanması sonrasında 5.7780'e kadar yükselen dolar, yeni haftanın ilk iş günü 5.72 TL'de işlem görüyor. Euro/TL ise 6.46 TL seviyesinde yer alıyor.

Geride bıraktığımız haftasonu kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'BB'den 'BB-'ye indirdi, görünüm de 'negatif' olarak teyit etti. 

 

NTV'nin aktardığı habere göre göre karara etki olarak, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikası görüşlerini ifade etmesi gösterildi.

Ayrıca Rus hava savunma sistemi S-400'lerin teslimi sonrası politik belirsizliğin arttığı ifade edildi. Kararda ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım olasılığı da ele alındı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL için 5.7500'in direnç, 5.6500'in destek konumunda bulunduğunu belirtti.

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