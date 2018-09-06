Dolar/TL düşüşe geçti

Dolar/TL dün %1'in üzerindeki düşüşün ardından yeni güne hafif yükselişle başladı



6.59 seviyelerinden güne başlayan kur saat 09:37 itibariyle 6.61'den, euro 7.70'den işlem gördü.



Kur daha sonra yönünü aşağı çevirdi ve %0.5 düşüşle 6.55'e, euro da 7.64'e indi.



Son dönemde Güney Afrika, Arjantin gibi gelişen ülkelerin para birimlerindeki satışlar dikakt çekerken içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecke haftaki toplantıda faiz artış beklentisinin kurdaki volatiliteyi azalttığı belritiliyor.



İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan Bloomberg HT'ye Türk Lirası'nın ucuz olduğunu belirterek "Merkez Bankası'nın yayınladığı reel efektif döviz kuru endeksine bakınca da 2001 değerinin de altına geldiği görülüyor. Yatırımcı güveninin tekrar tesis edilmesi durumunda makro ekonomik veriler TL'nin buralarda tutulabileceğine dair de işaretler veriyor. O nedenle yatırımcılar şu an büyük oranda orta vadeli planı görmek istiyorlar, Türkiye'nin yol haritası ne olacak, soruna ilişkin nasıl reçete olacak, bu görüldükten sonra yatırımcıların olumlu tepki vermelerini bekliyorum" ifadesini kullandı.



Dün Türk Lirası euro ve dolar karşısında değer kazandı. 10 yıllık faiz 15 baz puan düşerken BIST 100 endeksi günü yüzde 0,43 değer kaybıyla 92.790,99 puandan tamamladı



Yurt içi piyasalarda bugün kritik bir veri akışı bulunmazken ABD'de özel sektör istihdamı ve ISM verileri takip edilecek. Yarınki ABD tarım dışı istihdam verisi de piyasalar ve doların yönü açısından önemli olacak.



Invest AZ Uluslararası Piyasalar Müdürü Emre Onrusal ABD tarım dışı istihdamının beklentilere paralel gelmesinin doların değer kazanmasında etkili olabileceğini öngördü.