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Dolar/TL düşüşte, gözler enflasyon verisinde

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Dolar/TL kuru haftanın 3. işlem gününe düşüşle başladı, gözler Mart ayı enflasyon verisinde.
Dolar/TL düşüşte, gözler enflasyon verisinde

Yerel seçimlerin ardından dalgalanmayı sürdüren kur, dün güne 5.57 civarında başlamış, akşam saatlerinde 5.68'e kadar yükselmişti. Dolar/TL yeni güne ise düşüşle başladı.

Kur sabah saatlerinde 5.58-5.59'da, euro 6.28'de, sepet kur ise 5.92'de seyrediyor. Borsa İstanbul 100 Endeksi dün günü yüzde 0.60 değer kaybıyla 93.533.12 puandan tamamladı.

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Yurt içinde bugün Mart ayı enflasyon verisi kurun hareketi açısından önemli olacak.

Bloomberg HT'nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi TÜFE'nin aylık yüzde 0.94; yıllık bazda ise yüzde 19.61 olması yönünde. Akşam saatlerinde ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı izlenecek.

Dün sabah ABD ile F35'e dair gelişmeler Türk Lirası üzerinde baskıya neden olmuştu.

 

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