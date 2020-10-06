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Dolar/TL düşüşün ardından kayıplarını geri aldı

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Dolar/TL düşüşün ardından kayıplarını geri aldı
Dolar/TL düşüşün ardından kayıplarını geri aldı

Dolar/TL kuru, bugün açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisi sonrası aşağı yönde hareket ettikten sonra tekrar yükseldi

Geçen haftayı 7.7748 seviyesinden kapatan Dolar/TL kuru, Pazartesi gününe bu seviyelerden başlamasının ardından hafif ekside güne başladı.

Bugün TSİ 10.00'da Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları endeksi Eylül'de aylık yüzde 0.97 ve yıllık yüzde 11.75 ile beklenenden yavaş arttı. Bloomberg anketine katılan uzmanların medyan beklentisi enflasyonun aylık yüzde 1.30, yıllık yüzde 12.13 seviyesinde bulunuyor. Kur enflasyon rakamlarından aşağı yönde hareket etti.

New York'ta BBH Döviz strateji biriminin yöneticisi Win Thin, e-posta notunda "Manşet enflasyon beklendiği gibi yüzde 12.13'e hızlanırsa Haziran'dan beri en yüksek değeri almış olacak ve yüzde 3 - yüzde 7 hedef aralığı daha da aşacak. Bir sonraki politika toplantısı 22 Ekim'de ve lira zayıflamaya devam ederse, yeni bir doğrudan faiz artırımı mümkün." dedi.

Dolar/TL'de bir yıllık işlem aralığı 7.8568 - 7.5417 seviyelerinde bulunuyor. Kurun 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.5417, 50 günlük hareketli ortalaması 7.4029, 100 günlük hareketli ortalaması 7.1153 seviyelerinde bulunuyor.

Dolar/TL enflasyon rakamı sonrası 7.7216 seviyesine kadar indikten sonra yükselmeye başladı. Kur TSİ 15:10'da yüzde 0.3 yukarıda 7.7850 seviyelerinde seyrediyordu. Euro/TL kuru yüzde 0.08 düşüşle 9.1051'den alıcı buldu. Kur sepeti 8.4337 oldu.

Kurun üç aylık tarihi volatilitesi yüzde 12.10, üç aylık beklenen volatilitesi ise yüzde 19.24 seviyelerinde..

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