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Dolar/TL enflasyon verisinin ardından yükseldi

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Tüketici fiyatları Kasım ayında yıllık yüzde 14.03, aylık yüzde 2.3 artış kaydetti. Dolar/TL, beklentinin üzerinde açıklanan 2020'nin en yüksek enflasyon verisinin ardından yükseldi
Dolar/TL enflasyon verisinin ardından yükseldi

Çarşamba gününü 7.8619'dan kapatan Dolar/TL , bugünkü işlemlere sakin bir başlangıç yaptı. Kur, Kasım ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yükselişe geçti.

Enflasyon Kasım'da beklentileri aşarak 2020'nin en yüksek seviyesini gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14.03 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 2.3 oldu.

Veri sonrasında yükselişe geçerek 7.9168'i gören kur TSİ 10.15'te yüzde 0.30 artıda 7.8853'ten işlem gördü. Euro/TL yüzde 0.41 yükselişle 9.5635'ten alıcı buldu. Kur sepeti 8.7195 oldu.

Kasım ayında ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem mesajlarının ardından Türk Lirası değerlenmişti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, dün yüzde 0.02 yükselişle günü 1,325.29 puandan kapatması sonrasında bugün yüzde 0.16 primli açıldı. Verinin ardından yönünü aşağı çevirdi.

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