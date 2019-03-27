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Dolar/TL güçlü düşüşün ardından yükselişte, borsa düşüşte

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Dolar/TL, Merkez Bankası'nın adımları ve TL'nin yurtdışında sıkışması ile birlikte 5.30'a kadar düştü, ardından yükselişe geçti, Borsa İstanbul'da düşüş %3'ün üzerinde
Dolar/TL güçlü düşüşün ardından yükselişte, borsa düşüşte

Merkez Bankası'nın açıklamaları ve adımlarının yanında yurtdışında Türk Lirası'nın sıkışmasından dolayı swap faizlerinde görülen sert yükselişin etkisi ile düştü.

Kur gece geç saatlerde 5.3049 seviyesine kadar inerek son bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından hafifçe toparlanarak 5.35 civarında yatay seyre geçti. Daha sonra ise %2'nin üzerinde artarak 5.4451'e kadar çıktı, euro da 6.20'ye sepet kur 5.81'e yükseldi.

BANKACILIK ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ %5'İ AŞTI 

Borsa İstanbul'da kayıplar %4'ü aşarken bankacılık endeksinde günlük kayıplar %5'i aştı. 

Londra'da Manulife Asset Management'ın kıdemli gelişen piyasalar analisti Richard Segal, Bloomberg News'a yaptığı değerlendirmede, "Türkiye geçen yazdan ders aldı ve durumun spiral şeklinde kontrolden çıkmasına izin vermeyecek" dedi.

Türk Lirası'nın yurtdışında gecelik borçlanma maliyetli son iki günde neredeyse 10 katına çıkarak yüzde 300 seviyelerini gördü  2001'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Buna bağlı olarak TL Salı günü geç saatlerde bu haftaki kazancını yüzde 6'ya çıkardı ve geçen haftaki kayıplarını geri aldı.

Dolar/TL bu hareketi ile birlikte diğer gelişen piyasa paralarından pozitif ayrıştı. Baht ve peso, küresel anlamda merkez bankalarının yavaşlayan büyüme ile mücadele için gevşemeye gitmek zorunda kalacakları beklentilerinin arttığı bir ortamda, Asya paralarındaki düşüşe öncülük etti.

Mizuho Bank kıdemli Asya Döviz stratejisti Ken Cheung, "Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın güvercin tutumu, diğer merkez bankalarının gevşemeye gideceği beklentilerini güçlendirdi," dedi ve "Bu durum doları güçlendirirken, gelişen Asya paraları üzerinde baskı oluşturdu" şeklinde görüş bildirdi.

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