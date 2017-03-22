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Dolar/TL güne yatay başladı

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Dolar/TL güne yatay başladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL, 3,62 seviyesinin üzerinde işlem görüyor.

Dün, dolar/TL küresel piyasalarda azalan dolar talebine paralel 27 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesi olan 3,5885'e kadar geriledi. Bu seviyelerden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçen dolar/TL, günü bir önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,49 artışla 3,6336'dan tamamladı.

Bugüne yatay seyirle 3,62 seviyesinden başlangıç yapan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla 3,6280'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 azalışla 3,9208, sterlin/TL ise yatay bir seyirle 4,5315'ten işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın planladığı yeni vergi reformu yasasının bu yıl geçme olasılığıyla ilgili artan endişelerle yatırımcıların güvenli liman arayışına girdiğini söyledi.

Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların altın, tahvil ve Japon yenine yöneldiğini belirten analistler, dolar/yen paritesinin 111,33 ile son 4 ayın en düşük seviyesine gerilediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, dolar/TL'de 3,5950 seviyesinin destek, 3,6520'nin direnç konumunda olduğunu söyledi.

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