Dolar/TL güne yeni bir rekor kırarak başladı, kur tarihi zirvesinden işlem görüyor

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında ağustos ayında yaşadığı değer kaybı eylülde de devam ediyor.
Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 20 değer yitirmiş durumda.
Dolar dün de TL'ye karşı rekor kırmıştı.
Çarşamba günü 7,3872'den kapatan kur, dün 7,43'ü aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
Enflasyon verisinin açıklanması sonrasında yükselişini hızlandıran dolar/TL, TSİ 15:40'ta 7,4513 ile rekor tazeledi.
Enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 11,77 olmuştu.
Bugün de kur tarihi zirvesinde seyrini sürdürerek yeni bir rekor kırdı.
TCMB ise bir aydan uzun süredir sürdürdüğü sıkılaştırma adımlarını fonlama maliyeti %10,15 civarına geldiğinde durdurdu.
Merkez Bankası'nın dün düzenlediği yatırımcı toplantısında yer alan ve Reuters'a konuşan bir katılımcı, "TCMB'nin verdiği mesajlardan son gelişmelere politika faizi değil de likidite adımlarıyla neden cevap verilmediğinin iletişiminin yapıldığını görüyoruz. TCMB salgın kaynaklı geçici etkilerin, iç dış belirsizliklerin oldukça kuvvetli olduğu mesajı veriyor" dedi
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